Napoli'de Anguissa depremi: İmzalar atılacaktı, masadan kalkıldı
Napoli’de Kamerunlu yıldız Frank Anguissa ile yürütülen sözleşme görüşmeleri tam imza aşamasında şok bir kararla durduruldu. İtalyan basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası, tecrübeli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adı Galatasaray ile de anılan Anguissa için "ayrılık çanları" çalarken, bu hamle transfer piyasasını hareketlendirdi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin Kamerunlu orta saha ile sözleşme görüşmeleri durduruldu. Haberde, mukavele imzalanmak üzereyken, sürecin askıya alındığı aktarıldı.
Öte yandan Anguissa'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan devi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Bu sezon Napoli forması ile 21 maça çıkan Anguissa, bu müsabakalarda 2 gol attı.