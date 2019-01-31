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Nantes taraftarı Sala'yı unutmadı

- Nanteslı futbolcular, Saint-Etienne ile oynadıkları maç öncesinde uçakta kaybolan eski futbolcusu Arjantinli Emiliano Sala'nın adını taşıyan formalar giydi

31 Ocak 2019 Perşembe 12:16
Nantes taraftarı Sala'yı unutmadı


ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, son lig maçında kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Arjantinli Emiliano Sala'yı unutmadı.

Son olarak İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan koltuk parçalarının kayıp uçağa ait olabileceği açıklamasını yaptığı olayın yankıları sürerken, Nantes taraftarı ve futbolcuları uçakta yer alan Sala için kenetlendi.

Beaujoire Stadı'nda konuk ettikleri Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları lig karşılaşması öncesi Sala'nın forma giydiği maçların videosunu paylaşan Nantes'ın tribünlerinde, Arjantin bayrakları açıldı ve tezahüratlar yapıldı.

İki takımın futbolcuları ise maça hazırlanırken 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafının altında "Seni seviyoruz Emi" mesajı yazan formalar giydi. Karşılaşmaya ise umudu simgeleyen yeşil pazubendiyle çıkıldı.

Mücadelenin 9. dakikasında oyun durdurulurken, taraftarlar 1 dakika boyunca Sala için alkış tuttu. Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic ise bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Mürettebatında Sala ve pilot David Ibbotson'ın yer aldığı uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olması gerekçesiyle 3 gün süren arama çalışmalarına son verilmesinin ardından aralarında Barcelonalı Lionel Messi, Manchester Cityli Sergio Agüero, Borussia Dortmundlu Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi çok sayıda ünlü futbolcu, aramalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Sala'nın hayranları tarafından başlatılan kampanya ile toplanan 260 bin sterlin sayesinde su altı arama çalışmalarına yarın da devam edilecek.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:16
  1. Arjantin
  2. Emiliano Sala
  3. Nantes

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