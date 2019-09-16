Nane limon çayı nasıl yapılır? Anne usulü nane limon çayı tarifi Soğuk algınlıkları ve mide rahatsızlıklarında anneler her daim bir cezvede nane limon çayı kaynatır. Peki, ama anne usulü nane limon çayı nasıl yapılır?

Soğuk algınlıkları ve mide rahatsızlıklarında anneler her daim bir cezvede nane limon çayı kaynatır. Peki, ama anne usulü nane limon çayı nasıl yapılır? Nane sağlık için son derece faydalı bir bitkilerdendir. Mide ağrılarını hafifleten, bağışıklık sistemini güçlendiren nane ölçülü tüketildiğinde tam bir şifa deposudur. Nanenin faydaları nelerdir? Mideyi rahatlatır

Bulantıyı iyi gelir

Sindirim sistemini düzenler

Ağız kokusunu önler

Soğuk algınlığı ile mücadelede önemli rol oynar

Boğaz kuruluğuna iyi gelir

Öksürüğü azaltır

Gaz gidericidir

Ateşi düşürür

Kronik ağrılara iyi gelir

Hafızayı güçlendirir

Stresi azaltır Cilt ve saç bakımı için önemli Hazırlanan ılık nane çayı ile yüzünüzü yıkarsanız cildinizi beslemiş olursunuz. Aynı şekilde nane çayıyla yıkadığınız saçlar birkaç hafta içinde kepek sorunundan kurtulacaktır. Nane limon çayı nasıl yapılır? Malzemeler 1 tatlı kaşığı kuru nane

1 adet limon

Bir su bardağı su Öncelikle limonun suyunu sıkarak işe başlıyoruz. Suyu bir cezveye alıp, ocağın altını açıyoruz. Cezvenin içerisine limon suyunu ve kuru naneyi ekliyoruz. Çay bir-iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Arzu ederseniz çayı bal ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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