Nane limon çayı nasıl yapılır? Anne usulü nane limon çayı tarifi
Soğuk algınlıkları ve mide rahatsızlıklarında anneler her daim bir cezvede nane limon çayı kaynatır. Peki, ama anne usulü nane limon çayı nasıl yapılır?16 Eylül 2019 Pazartesi 23:01
Soğuk algınlıkları ve mide rahatsızlıklarında anneler her daim bir cezvede nane limon çayı kaynatır. Peki, ama anne usulü nane limon çayı nasıl yapılır?
Nane sağlık için son derece faydalı bir bitkilerdendir. Mide ağrılarını hafifleten, bağışıklık sistemini güçlendiren nane ölçülü tüketildiğinde tam bir şifa deposudur.
Nanenin faydaları nelerdir?
- Mideyi rahatlatır
- Bulantıyı iyi gelir
- Sindirim sistemini düzenler
- Ağız kokusunu önler
- Soğuk algınlığı ile mücadelede önemli rol oynar
- Boğaz kuruluğuna iyi gelir
- Öksürüğü azaltır
- Gaz gidericidir
- Ateşi düşürür
- Kronik ağrılara iyi gelir
- Hafızayı güçlendirir
- Stresi azaltır
Cilt ve saç bakımı için önemli
Hazırlanan ılık nane çayı ile yüzünüzü yıkarsanız cildinizi beslemiş olursunuz. Aynı şekilde nane çayıyla yıkadığınız saçlar birkaç hafta içinde kepek sorunundan kurtulacaktır.
Nane limon çayı nasıl yapılır?
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 adet limon
- Bir su bardağı su
Öncelikle limonun suyunu sıkarak işe başlıyoruz.
Suyu bir cezveye alıp, ocağın altını açıyoruz.
Cezvenin içerisine limon suyunu ve kuru naneyi ekliyoruz.
Çay bir-iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz.
Arzu ederseniz çayı bal ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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