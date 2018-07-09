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Nane çayının faydaları nelerdir?

Nanenin temel bileşeni olan mentol, verdiği serinlik ve rahatlık hissinin kaynağıdır. Nane çayı, eski çağlardan beri; ateş, yanık, iltihap, ateş ve vücut ağrısı şikayetleri olan insanlar için tavsiye edilir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:13
Nane çayının faydaları nelerdir?

-Mide bulantısını giderir. Araba, otobüs, tekne ya da uçakta seyahat ederken, birçok insan, kusma ya da bulantı sorunundan muzdariptir. Bir bardak sıcak nane çayı bu gibi durumların üstesinden gelmek için etkili bir çözümdür. Nane çayı mide ağrısı ve ishal gibi sindirim sisteminin hareket problemlerinde de etkilidir.

-Sindirimi destekler. Nanedeki mentol, yatıştırıcı ve ağrı gidericidir. Nane çayı gıda tüketimi sonrasında oluşan mide gazlarının kolayca atılmasını sağlar. Bu özelliği ile gıdaların hızlıca sindirerek vücudunuzun metabolizmasını artırmaya yardımcı olur.

-Kronik bağırsak sendromu şikayetlerinin azaltılmasında nane çayı doğal bir çözümdür.

-Yağlı ciltlerin bakımında doğal bir losyon olarak çalışır. Mentol, yağ bezlerinden salgılanan yağ miktarını azalrarak cildin, yağsız ve kusursuz görünmesine yardımcı olur.

-Sivilce ve aknelerden kurtulmaya yardımcı olur.

-Tahrişi azaltır. Nanenin soğutma özelliği böcek ısırıkları, döküntüleri, deri iltihabı ve yanık şikayetlerini azaltır.

-Saç büyümesini destekler. Saç derisini uyararak dolaşımın hızlanması sağlar. Kan dolaşımı artan saç derisinde, kıl kökleri daha çok beslenir ve saçlar daha sağlıklı uzamaya başlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:13
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