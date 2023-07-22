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Siyaset Namus mu kalmış bu işte! Kılıçdaroğlu Güneş Motel’in kralı ile çıktı
Siyaset

Namus mu kalmış bu işte! Kılıçdaroğlu Güneş Motel’in kralı ile çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 10:35:00 -
Namus mu kalmış bu işte! Kılıçdaroğlu Güneş Motel’in kralı ile çıktı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Namus mu kaldı ki!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güneş Motel skandallarını aratmayan siyasi pazarlıklarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kefil olduğu, Ahmet Davutoğlu’nun “Etik ilkeler çerçevesinde, fedakarlıklarla örülü birliktelik yaptıkları”nı öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ifşaatta daha bulundu..

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turu arasında yaptıkları anlaşmayı kabul etti. İçeriğini ise “namus” olarak belirtip, açıklamaktan kaçındı..

Soruluyor, “% 2 oyu olan partiye üç bakanlık verme konusunda anlaştığınız doğru mu?”
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Mevcut iktidarı şeffaf olmamakla suçlayan Kemal bey cevaplıyor:

“O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür.”

Ne namusu arkadaş?

Namus mu kalmış bu işte..

Altı parti olarak bir anlaşma yapmışsınız. Genel başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmişsin..

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