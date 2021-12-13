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Ekonomi Namlunun yönü ihracata döndü
Ekonomi

Namlunun yönü ihracata döndü

Orta kalibre namlu ihracatının 2022 yılından itibaren yapılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:34:00 -
Namlunun yönü ihracata döndü

Enderus Teknoloji Genel Müdürü Eyüp Anlaş, gelecek yıl namlu ihracatına başlayacaklarını ifade ederek, “ABD veya Kazakistan ilk olacak gibi görünüyor” dedi. Anlaş, silah ve namluda yüzde 97’nin üzerinde yerlilik oranına sahip olduklarını da bildirdi. Anlaş, “Namlularımızın yer aldığı düşük tepmeli orta kalibre toplar hava platformları, karakol botları, zırhlı muharebe araçları, sabit kuleler, tekerlekli taktik araçlar gibi çok geniş bir kullanım alanına sahipler” dedi. Tezgâhları istenilen namluya göre ölçeklendirebildiklerini dile getiren Anlaş, ihtiyaç doğrultusunda ilave üretim hatlarını devreye alarak olası talep artışlarını karşılayabilir noktada olduklarını kaydetti.

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