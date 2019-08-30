0553 313 94 23

Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak istiyoruz"

TFF 2.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:37
Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak istiyoruz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antrenman öncesi açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, Kardemir Karabük maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Altunsoy, "Lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Kardemir Karabükspor iyi bir takım. Karabükspor’u yeneceğiz. Tamamen galibiyete odaklandık. Karabükspor’un güzel bir geçmişi var. Genç bir takıma sahip. Bizde iyi hazırlandık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Şuanda sadece tek düşüncemiz 3 puan almak. Sivaslı futbolseverleri yarın maça bekliyoruz. Taraftar desteği ile kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Yeşil-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.


Sivas Belediyespor ile Kardemir Karabükspor ligin ilk haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Kömürcü’den çarpıcı tespit: Bu ders okutulmadan refah toplumu olamayız
    1. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    2. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    3. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    4. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    5. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    6. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    7. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    8. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    9. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    10. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    11. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    12. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    13. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    14. BESYO sınavında ter döktüler
    15. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    16. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    17. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    18. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    19. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    20. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak