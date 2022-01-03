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Gündem Namazın bahanesi yok: Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı
Gündem

Namazın bahanesi yok: Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı

İstanbul'da bir vinç operatörü, yerin 60 metre yükseğinde, vinç üzerinde namaz kıldı. Görenler zorlu şartlarda namaz kılan operatör için 'maşallah' deyip duygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:19:00 -
Namazın bahanesi yok: Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı

İstanbul'da vinç operatörü yerden 60 metre yükseklikte namaz kıldı.
Üsküdar’da bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı.

Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı.
İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.

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Yorumlar

davut

şükür namazı kılıyordur.aynı zaman da dua ediyordur.
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şeyh şamil

bu ülke eğer batmıyorsa Allah bundan batırmıyor! yok eğer uçmuyorsa bunlar gibilerin sayısının azlığında! başka yerde çare arayan yanılır.
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