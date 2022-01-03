Namazın bahanesi yok: Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı
İstanbul'da bir vinç operatörü, yerin 60 metre yükseğinde, vinç üzerinde namaz kıldı. Görenler zorlu şartlarda namaz kılan operatör için 'maşallah' deyip duygulandı.
İstanbul'da vinç operatörü yerden 60 metre yükseklikte namaz kıldı.
Üsküdar’da bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı.
Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı.
İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.