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Siyaset Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmazmış! CHP'li Tanrıkulu ezan propagandası yapacakken rezil rüsva oldu
Siyaset

Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmazmış! CHP'li Tanrıkulu ezan propagandası yapacakken rezil rüsva oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-24 11:35:00 -

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, müziği ezan zannederek, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37. “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının ödül töreninde konuşmasına başlamadan önce ezan okunmamasına rağmen, “Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım” diyerek gaf yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37.'sini düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının ödül töreni dün akşam coşkuyla gerçekleşti.

Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu.

Ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim” dedi.
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Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.

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Yorumlar

Ziya

Çok bilmişlik taslayan ama bir b..... anlamayan zir cahil laik yobaz seni

fhgvkhf

Milleti namaz kılarken görse armut topladıklarını mı sanır acaba?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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