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Namaz kılanlar dehşete düştü! Ahlaksız kızlardan camide skandal hareket

İngiltere'de kendini bilmez iki genç kız, namaz kılındığı esnada caminin içine girerek alkol döktü. Bununla yetinmeyen ahlaksızlar, caminin bahçesine domuz pastırması attı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:00
Namaz kılanlar dehşete düştü! Ahlaksız kızlardan camide skandal hareket

İngiltere'nin Manchester kentinde iki genç kız, namaz sırasında Madina camisinin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktükten sonra gülerek olay yerinden uzaklaştılar.

Çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaştılar

İngiltere'de 2 genç kız camiye yaptıkları çirkin saldırıyı sosyal medyada paylaştı. Kızların ellerindeki alkol şişeleri gören bir vatandaş kızları cami sınırları içinde alkol içmenin uygun olmadığını söyleyince kızlar, burada birini beklediklerini söyledi. Kızlardan biri, kameraya domuz pastırmasını caminin camına yapıştıracağını söylerken arkadaşı pastırmayı caminin giriş kapısının koluna asmasını söyledi.

Cami cemaatinden büyük tepki

Namazlarını bitiren cemaat, camide yaptıkları kontrol sırasında kızların caminin yardım kutusunun içen cinsel içerikli oyuncaklar koyduklarını gördü. Caminin sorumlusu Dara Miah, yapılanın kabul edilemez olduğunu söyleyip kızların yakalanması için dava açacağını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:00
  1. İngiltere
  2. Manchester
  3. Madina camisi

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  • mlymmlym49 dk önce
    Bunlara eceli gelmiş İT denir:)
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