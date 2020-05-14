  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nallıhan’da Korona virüs vakası kalmadı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde korona virüs vakası kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:21:03 -
Nallıhan’da Korona virüs vakası kalmadı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde korona virüs vakası kalmadı.


Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ye de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Nallıha’da Korona virüs (Covid-19) tanısı konularak Nallıhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir vatandaş bugün iyileşerek hastaneden taburcu edilerek Nallıhan’da vaka vaka sayısı sıfıra indi.


Nallıhan Devlet hastanesinden yapılan açıklamada “Hastanemizde ilk covid 19 (+) tanısı ile yatan hastamız iyileşerek bugün taburcu edilmiştir.Bu süreçte hastamızın tedavisi ve tüm süreçlerinde bize destek olan hekim ve personellerimize teşekkür eder hastamıza şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı
Gündem

İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infiale neden olan sözleri sonrası görevinden istifa etti. Koca ..
Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti
Dünya

Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti

ORC anket şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanl..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı