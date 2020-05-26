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Aktüel

Nallıhan’da çıkan yangında 1 ev kül oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dün gece saatlerinde Nallıdere Mahallesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:00:22 -
Nallıhan’da çıkan yangında 1 ev kül oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dün gece saatlerinde Nallıdere Mahallesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde gerçekleşti. Nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm müdahalelere rağmen evin tamamen kül olmasını engelleyemedi.


Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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