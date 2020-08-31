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Aktüel Nallıhan'da çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Nallıhan'da çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:47:28 -
Nallıhan'da çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İlçeye bağlı Eymir Mahallesi'ndeki Çökecik bölgesinde dün çıkan orman yangınına ekipler, gece de müdahaleye devam etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, bölgeye giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ceylan, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren yangına bir helikopter ve uçakla havadan da müdahale edildiğini belirterek, "Çalışmalar, 60 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda orman işçisinin katılımıyla devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın geniş bir alanda etkili oldu." dedi.




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