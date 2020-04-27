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Aktüel

Nallıhan’da arıcıların bakım sezonu başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde havaların ısınmaya başlamasının ardından kovan bakımına başlayan bölge arıcıları, verimli bir bal sezonunu geçirmek son hazırlıklarını yapıyor.

2020-04-27 10:55:00 -
Nallıhan’da arıcıların bakım sezonu başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde havaların ısınmaya başlamasının ardından kovan bakımına başlayan bölge arıcıları, verimli bir bal sezonunu geçirmek son hazırlıklarını yapıyor.


Nallıhan’da arıcılar, soğuk havaların geçmesinin ardından verimli bir yıl geçirmek için kovan ve arıların bakımlarına başladılar. Hazırlıklarını yapan arıcılar, kovan ve arı bakımına hız verdiler. Hem kovanlarını düzenlemek hem de asker arı yetiştirmek için kolları sıvayan arıcılar, verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyorlar. Uzun yıllardır arıcılık ve tarım işleri ile uğraşan Murat Ergin, toz bulutuyla birlikte çamur yağışının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, kovanlarını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

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