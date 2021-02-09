Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu merak ediliyor. Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, koronavirüs salgını nedeniyle ödenen nakdi desteğin Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak?
Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan destekler arasında nakdi ücret desteği de yer alıyor. Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.