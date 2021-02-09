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Ekonomi Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek ödemesi yapılıyor. Peki, ocak ayı nakdi destek ödemesi yapıldı mı? Nakdi destek ödemesi ne zaman son? Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:09:00 -
Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı?

Koronavirüs salgının sebebiyle devlet hem çalışanlara hem de işverene pek çok destek sağlıyor. Söz konusu desteklerden biri de nakdi destek maaşı. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara mayıs ayından bu yana her ay ödeme yapılıyor. Peki, nakdi destek maaşı yattı mı?

Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı?

Nakdi destek maaşı alanlar ocak ayı ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz” dedi.

Nakdi destek maaşları İŞKUR sisteminde ıban numarası bulananların hesaplarına yatırılıyor. Sistemde ıban numarası bulunmayanların ise ödemeleri PTT şubelerine gönderiliyor. Gün içerisinde hesaplarınızı kontrol ederek maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

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