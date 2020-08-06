Nakdi destek temmuz ayı parası ne zaman ödenecek?
Nakdi destek parası yattı mı? Son dakika nakti destek ödemesi haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen ve vatandaşların mağdur olmaması için nakti ücret destek ödemesi yapılmakta. Son dakika gelişmesine göre temmuz ayı nakdi destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı açıklandı.
Nakdi destek parası ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."