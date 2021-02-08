Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için devlet hem işverenlere hem de çalışanlara destek oluyor. Salgın sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı ödeniyor. Peki, ocak ayı nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.

İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşların hesaplarına yatırılacak. Sistemde ıban bilgisi olmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilecek.

Nakdi destek maaşı 17 Mart 2021’de sona erecek. Kararın haziran ayına kadar uzatılabileceği ise kulislerde konuşuluyor.

Kimler ücretsiz izin maaşı alabiliyor?

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara destek sağlanacak. Bu şartları sağlayan herkesin ücretsiz izin maaş desteği alabileceği ifade ediliyor.