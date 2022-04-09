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Aktüel Naim Ünsal öldü mü? Dr. Naim Ünsal kimdir?
Aktüel

Naim Ünsal öldü mü? Dr. Naim Ünsal kimdir?

Denizli’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, sokak ortasında Uzman Çavuş Musa Aktaş tarafından vurularak öldürüldü. Doktor Naim Ünsal neden öldürüldü?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 08:06:00 - 2022-04-09 08:08:08
Naim Ünsal öldü mü? Dr. Naim Ünsal kimdir?

Denizli'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Naim Ünsal, açığa alınan uzman çavuş tarafından silahla öldürüldü. Katil zanlısının, doktorun atlarına bakıcılık yaptığı ve ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi. Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu. 

Dr. Naim Ünsal'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan eşinin ise emniyette verdiği ifadede "Uzman çavuş Musa Aktaş, 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" dediği öğrenildi.

Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü. Konya'dan Acıpayam Devlet Hastanesi'ne 2 yıl önce tayini çıkan Ünsal'ın bir süre önce kendi isteğiyle ayrılıp muayenehanesinde hizmet vermeye başladığı belirtildi. 

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