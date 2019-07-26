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Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri çeken genç yetenek

Eşsiz yetenek Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde başrol oynayan genç yetenek Hayat Van Eck ünlü halterciye benzerliği ile dikkatleri çekti.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:23
Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri çeken genç yetenek

Eşsiz yetenek Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde başrol oynayan genç yetenek Hayat Van Eck ünlü halterciye benzerliği ile dikkatleri çekti.


Türkiye sporunun en önemli isimlerinden olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filimde sporcunun gençliğini, yetenekli oyuncu Hayat Van Eck canlandırırken, haltere başladığı zamanları Batuhan Davutoğlu, daha sonraki yıllarını ise Deniz Ali Cankorur oynuyor.


Naim Süleymanoğlu’nun gençliğini canlandıran Hayat Van Eck sporcuya benzerliğiyle dikkat çekti. Hollanda’nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Eck, 6 yaşına kadar Hollanda’da yaşadı. 6 yaşından sonra ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti ve burada yaşamaya başladı. Babası Hollandalı olan Eck’in annesi bir Türk. 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın Daha isimli sinema filminde rol alan Eck, filmde canlandırdığı Gaza rolüyle 24. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü kazandı.


Filmde, minik oyuncuları da milli haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu çalıştırdı. Antrenmandan eğlenceli görüntüler yayınlandı.


Bulgaristan’da, 10 yaşında haltere başlamadan önce, arkadaşlarının cesur, zeki ve ufak tefek olduğu için dönemin en sevilen çizgi film kahramanın adıyla “Kalemendo” olarak seslendiği Naim Süleymanoğlu, yıllar içinde halter sporunda rekorlar üstüne rekorlar kırdıkça başka lakaplar da alır. Aralarında en unutulmazı ise “Cep Herkülü” olarak hafızalara kazınır.


Çekimleri İstanbul’da devam eden, Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi de ismini bu özel lakaptan aldı.


Dünya tarihinde haltere en erken başlayan sporcuydu


Naim, 10 yaşında halter sporuyla tanıştığında 1 metre 18 santimetre boyunda, 22 kilogram ağırlığındaydı. Aynı zamanda üstün yeteneği sayesinde dünyada bu yaşta haltere başlayan, onca ağırlık altına girerek antrenmanlar yapan ilk ve tek sporcuydu. Çünkü her şeyiyle ağır bu spor dalına çocuklar için başlama yaşı en az 13’tü. Süleymanoğlu ise daha haltere başlarken bile istatistikleri altüst etmiş, ileride nasıl başarılara imza atacağının ilk ipuçlarını vermişti.


Çekimleri devam eden Naim filmi, 25 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:23
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