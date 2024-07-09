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Gündem Nagehan Alçı'dan şok ROK sözleri! "Kaç gece elimde bıçakla bekledim"
Gündem

Nagehan Alçı'dan şok ROK sözleri! "Kaç gece elimde bıçakla bekledim"

Yeniakit Publisher
2024-07-09 12:41:00 -

13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene tek celsede boşanan, yabancı bir diplomatla gayri meşru ilişki içinde olduğunu söyleyen gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı programda yaşadığı şiddeti anlattı. Alçı, "Kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum" diyerek şoke etti.

2010 yılında nikah masasına oturan ve ikiz kızları dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşandı.

Ayrılık kararının ardından Kütahyalı'dan gördüğü şiddetle gündeme gelen Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etti.

'RASİM PARAMI ELİMDEN ALIYORDU'

Nagehan Alçı, "Ben bunları anneme dahi anlatmadım. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi." ifadelerini kullandı.

'ANNENİZİ BEN YARATTIM'

Alçı, Kütahyalı'ya yönelik öne sürdüğü psikolojik şiddet iddialarını da şöyle anlattı:

"Bir keresinde benden bir şey istedi ve yaptıramadı. Çok kızmıştı. Hiç unutmuyorum ve ortamdan kaçmıştım. Geri geldiğimde çocukları televizyon karşısına oturtturmuş ve benim yıllar önceki bir videomu açmış. Rasim'le evlenmeden önce gazetecilik yaptığım için arada televizyon programlarına katılıyordum. Benim böyle kötü göründüğüm bir yayını bulmuş. Şu halimden 3-4 kilo fazlayım ve çok da özenli giyinmediğim için yorgun ve paspal göründüğüm bir yayın. Onu çocuklara açmış ve beni parmağıyla göstererek 'Çocuklar işte anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Onu ben yarattım' dedi."
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