Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi
Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını açıklaması bir anda gündem oldu. Alçı "Boğazıma yapıştı" diyerek yaşadıklarını ve gördüğü şiddeti anlatırken, iki gazeteci arasında yaşananlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddiaların odağındaki Kütahyalı'dan ise ilk açıklama geldi.
Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, Gerçek Gündem'e konuştu.
"Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" diyen Kütahyalı, Alçı'nın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi.
Kütahyalı, şöyle konuştu:
"Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."
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