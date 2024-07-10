Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, Gerçek Gündem'e konuştu.

"Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" diyen Kütahyalı, Alçı'nın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi.

Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."