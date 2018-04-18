Nagatomo ayrılığın eşiğinde!

Galatasaray’ın Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo ile ilgili İtalyan kulübünden açıklama geldi.

Milano ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, Japon futbolcunun menajeriyle bizzat oyuncunun transferini görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ausilio, “Federico Pastorello benim arkadaşım. Geçen gün birlikte kahve içtik. Yaklaşık yarım saatlik sohbetimizde Nagatomo’nun transfer durumuyla ilgili de konuştuk. Galatasaray’da çok iyi bir performans sergiliyor ve böyle olunca kendisine olan ilgi de artıyor” dedi.

Real Betis devrede

İtalya ve İspanya’da, Yuto Nagatomo için Real Betis’in de devrede olduğuna yönelik haberler çıktı. Betis’in oyuncuyu ara transfer döneminde de istediği ancak Galatasaray’a kaptırdığı, yeşil-beyazlıların önümüzdeki transfer döneminde yeniden oyuncu için devreye gireceği belirtildi.