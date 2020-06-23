Nafaka zulüm olmaktan çıksın

Sesi gür çıkan bozguncu feminist dernekler, nafaka ortalamasını düşük göstermeye çalışırken, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu’nun yaptığı araştırma, gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Feministlerden etkilenen Aile Bakanlığı, bağlanan ortalama nafaka miktarının 262 TL civarında gösterirken; araştırma, ortalama nafaka miktarının 704 TL olduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda Kadın Dayanışma Vakfı’nın nafaka düzenlemesi ile ilgili hazırladığı 144 kadın üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkardıkları rapordaki verilerin gerçekliği, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu’nun araştırması ile tartışmalı hale geldi. Platform Başkanı İlhan Ergincan, “Algı araştırmasına Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de zaten nafaka miktarları 262 lira bunların birçoğu da ödenmemekte kadın mağdur edilmektedir diyerek alet oldular” dedi.

Algıya destek olmayın!

Ergincan, “Vakfın raporuna göre, kadınlara hak ettikleri nafakayı ödemeyenlerin yüzde 40’ı gerekçe olarak ‘Ödemek istemiyorum’ dedi. Nafaka tutarlarının asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı gibi genel ekonomik veriler çerçevesinde ele alındığında, sanıldığından çok daha düşük olduğunun altının çizildiği raporda, mahkemelerden çıkan ortalama nafaka tutarının 370 TL olduğu bildirildi. Hükme bağlanan nafakaların yüzde 66,4’ü ise 262 TL’de kaldığı şeklinde, tamamen kurgu ve yalan bir sonuç yayınlandı” şeklinde konuştu.

Miktarlar düşük değil

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu 156 nafaka mağduru üzerinde yaptığı araştırmayı ilk kez Akit ile paylaşırken, Platform kurucusu Ergincan, “Yaptığımız araştırma ile Kadın Dayanışma Vakfı’nın verilerinin gerçeği yansıtmadığını gördük” ifadelerini kullandı. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu’nun yaptığı araştırmada ortaya çıkan gerçek rakamlar şu şekilde: “Çalışmayan ama nafaka ödemek zorunda kalan mağdurların nafaka ortalaması 582,86 TL, çalışan mağdurlarının nafaka ortalaması 780,27 TL, tüm mağdurların nafaka ortalaması ise 704,17 TL...”

3’te 1’i üniversite mezunu

Nafaka konusunda geniş çaplı bir araştırma yaptıklarını söyleyen Ergincan, “Çalışmayan mağdurların kadın ve çocuğa ödediği nafaka ortalaması 869,59 TL, çalışan mağdurların kadın ve çocuğa ödediği nafaka ortalaması 1.099,04 TL, her bir çocuk için ödenen iştirak nafakası ortalaması 512,88 TL’dir” dedi. Raporu hazırlarken eğitim seviyesi dahil her türlü kriteri göz önünde bulunduklarını ifade eden Ergincan, “İşsiz kaldığı halde nafaka ödeyen mağdur ortalaması yüzde 33,97, çalışan nafaka ödeyen mağdurların ortalaması yüzde 66,03. Çocuksuz boşanma oranı yüzde 44,87, çocuklu boşanma oranı yüzde 55,12, nafakasını ödeyemediği için 3 aylık tazyik hapsine girenlerin oranı yüzde 11.53, çalıştığı halde nafaka alan kadın oranı yüzde 21,79, boşanan kadının eğitim durumu Üniversite yüzde 29.48, lise yüzde 30.12, Ortaöğretim ve alt seviye yüzde 40,39” bilgisini paylaştı.

Oranları üst seviyede

Boşanma sonrası verilen velayet konusuna da değinen Ergincan, “Velayet oranları da yüzde 94.87 kadında, yüzde 5,13 erkekte. Tedbir nafakası oranı yüzde 37,82, yoksulluk nafakası oranı yüzde 17, nafaka ödeme süresi 0-5 yıl arası yüzde 52,56, 5-10 yıl arası yüzde 20.51, 10 yıl ve sonrası yüzde 21.79, Eşit kusurlu boşanmalarda nafaka oranı yüzde 14.10, Nafaka ödeyemediği için icralık olan mağdur oranı yüzde 39.10, Boşanma yaşı oranı 20-30 yaş yüzde 8,33, 30-50 yaş arası yüzde 71,15, 50 yaş ve sonrası yüzde 20,52’dir. 156 mağdur üzerinden yaptığımız araştırma göstermektedir ki nafaka ortalaması asgari ücretin 2,320 lira olduğu ülkemizde oldukça üst seviyededir. Zaten nafakalar ödenmiyor demekle algı oluşturmaktadır. Nafaka ödenmediği takdirde ödemeyen eşler 3 aylık tazyik hapsine çaptırılmaktadır” diye konuştu.

Araştırma ortaya koydu

Araştırma sonucunun hafife alınmaması konusunda uyarıda bulunan Ergincan, “Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in Kadın Dayanışma Vakfı’nın yapmış olduğu araştırma ile ilgili görsel, yazılı ve sosyal medyada göstermiş oldukları hassasiyeti, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak yaptığımız araştırma ile ilgili gösterip göstermeyeceklerini merak etmekteyiz. Gerçek rakamlar ortadadır ve süresiz nafaka konusu ertelenmeyecek kadar büyük mağduriyetler yaşatmaktadır. Verilen sözleri yerine getirin” çağrısında bulundu.