Nafaka mağdurları yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlattı! ‘Dayanacak gücümüz kalmadı’

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr WhatsApp hattı üzerinden gelen göndereceğiniz yaşam hikayelerinizi haberleştirerek süresiz nafaka sorununu gündemde tutmaya devam ediyoruz. Süresiz nafakanın vicdansızlık olduğunu belirten 46 yaşındaki İsmet Turgut, “2008 yılında boşandım. İlk evlilikten iki çocuğum var, velayeti annelerinde. 2008 yılından beri önce iştirak, eski eş ve iki çocuk için aylık 1.050 TL nafaka ödüyorum. Mal paylaşımdan da toplam 66 bin TL ödedim. Mağdur kim acaba?” dedi.

“Süresiz nafaka ikinci yuvayı da yıkıyor”

Aksaray’da yaşayan İsmet Turgut, yaşadığı mağduriyeti şu şekilde anlattı:

“Süresiz nafaka ikinci yuvaları da yıkmaktadır. İkinci evliliğimi 2010 yılında yaptım. İkinci eşimin iki çocuğu var. Onlara da ben bakmaktayım. Eski eşe 10 yıldır nafaka ödemekten okulumdaki, günlük hayatımdaki hiçbir sosyal etkinliğe katılamıyorum.”

“Süresiz nafaka insanlık ayıbıdır”

Süresiz nafaka ödemekten hayatının her alanında zorluklar yaşadığına dikkat çeken İsmet Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süresiz nafaka esarettir. Eski eşi ben mi dünyaya getirdim ki ömür boyu ben bakayım. Ömür boyu nafaka ödemek hangi dinde, imanda, adalette, medeniyette, ülkede vardır? Süresiz nafaka çağdışı bir uygulamadır. Süresiz nafaka insanlık ayıbıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a süresiz nafaka çağrısında bulundu!

Yetkililere seslenen 46 yaşındaki öğretmen İsmet Turgut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Süresiz nafaka adaletsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımdan, milletvekillerimizden ömür boyu nafakanın süreli hale getirilmesini istiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı. Süresiz nafaka çağdışı bir uygulamadır. Süresiz nafaka adaletsizliktir. Lütfen sesimizi duyun artık.”