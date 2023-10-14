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Yaşam Naci Görür bolu depremini için tahmin: canlı fay yok sanki! burada yaşandı dedi!
Yaşam

Naci Görür bolu depremini için tahmin: canlı fay yok sanki! burada yaşandı dedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 20:41:00 - 2023-10-14 21:18:48
Naci Görür bolu depremini için tahmin: canlı fay yok sanki! burada yaşandı dedi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.07 sıralarında Bolu Merkez'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7.28 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle"

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