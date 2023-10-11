Nacar’dan Konferans çağrısı! Gazze’de kıyıma sessiz kalmayın!

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Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepki gösteren Nacar, şunları söyledi: “Bilindiği gibi, vatanı ve mukaddesatı siyonistler tarafından işgal edilmiş olan Hamas, büyük bir askeri güç olan İsrail’le yeni bir çatışmaya girdi. Bu çatışmayı bahane eden Netanyahu da, Gazze’de yeni bir soykırım kararı aldı. Tüm insanlığın gözü önünde ve orantısız bir güçle, Gazze’yi yerle bir ediyor. ABD ise, bu vahşet karşısında, İsrail’e destek amacıyla uçak gemilerini devreye sokma tehdidinde bulunuyor. Yapılan bu soykırıma ortaklık anlamına da gelen bu çıkıştaki amaç, Filistin’deki katliama itiraz etme ihtimali olan İslam dünyasına bir gözdağı vermektir. Onun içindir ki Türkiye, buna sessiz kalmayarak derhal İslam Konferansı’nı toplantıya çağırmalıdır. Müslüman ve güçlü bir NATO ülkesi olarak, bu haksızlığa seyirci kalamayacağını dünyaya ilan etmelidir.”