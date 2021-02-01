Myanmar'daki darbenin ardından Japonya'dan açıklama

Myanmar ordusunun darbe yaparak yönetime el koymasına Japonya hükümetinden bir tepki daha geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi bugün yaptığı yazılı açıklamada ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden ve demokratikleşme sürecinin zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. Japonya'nın Myanmar'daki demokratikleşme sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini ve bu sürece aykırı herhangi bir eyleme karşı olduklarını yineleyen Motegi, "Japonya, Devlet Danışmanı Daw Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere bugün gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Motegi, ayrıca Myanmar ordusuna demokratik sistemi hızlı bir şekilde eski haline getirme çağrısı yaptı.

Tepki gelmişti

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato da bugün yaptığı açıklamada Myanmar için demokrasi çağrısı yapmış, Tokyo'nun durumun diyalog ve demokratik süreçler doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

Ordu darbe yapmıştı

Myanmar'da ordu yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıklamış, ülke lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'in gözaltına alındığı bildirilmişti. İktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) pek çok yöneticisinin de tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.