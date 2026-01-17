Myanmar Ordusu, Arakanlı Müslümanlara karşı yaptığı soykırımı kabul etmedi

Myanmar'daki cunta yönetimi, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım iddialarının "asılsız olduğunu" iddia etti.

Myanmar cuntası Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı'na yönelik mesajında, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yaptığı yönündeki suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddetti.

Cunta, bölge halkına yönelik katliamlarını "terörle mücadele operasyonu" olarak nitelendirdi.

Cunta temsilcileri, Myanmar aleyhinde açılan soykırım davasının "kanıtlanmamış iddialara dayandığını" öne sürdü.

Myanmar, Gambiya'nın 2017'deki olaylar sırasında Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yaptığı yönündeki davası karşısında kendini savunuyor.

Myanmar Uluslararası İş Birliği Bakanı Ko Ko Hlaing, davanın yargıçlarına "Myanmar boş durmak ve teröristlerin Arakan'da serbestçe hüküm sürmelerine izin vermek zorunda değildi" şeklinde bir savunmada bulunarak, soykırımı "temizleme operasyonları" olarak nitelendirdi.

İslamiyetin ilk kez 700'lü yıllarda ulaştığı Arakan ve çevresinde günümüzde 2 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Arakanlı Müslümanlar dünyanın en fazla baskı gören etnik azınlıkları arasında gösteriliyor.

Bölgede Budist idarecilerin 18'inci yüzyılda başlayan Müslüman katliamları, Myanmar'ın İngiliz egemenliğine girdiği dönemde de hız kesmeden devam etti.

Baskı ve katliamlara rağmen ülkelerini terk etmeyen Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'ın bağımsız olduğu yıllarda da birçok kez katliam ve soykırım girişimlerine maruz kaldılar. Bu dönemle birlikte birçok Arakanlı Müslüman ülkesini terk ederek dünyanın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

2016 yılı sonrasında ve özellikle 2017'de Arakanlı Müslümanlar, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarıyla, kapsamlı bir etnik temizlik ve soykırımla yüz yüze kaldı. Bu saldırılarda on binlerce Müslüman katledildi ve 1 milyondan fazlası evlerini terk ederek Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Bugün Arakanlı Müslümanların az bir kısmı vatanları olan Arakan'da yaşayabiliyor. Büyük bir kısmı Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde zor şartlar altında sığınmacı olarak hayata tutunma mücadelesi verirken birçoğu ise halen göç yolunda batan teknelerde hayatını kaybediyor.

Kaynak: Mepa News