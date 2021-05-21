  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aliyev: Herkes için fırsat olacak
Elon Musk'tan dogecoin açıklaması! Kripto piyasası hareketlendi
İstinaf: Koza-İpek’e Fetö cezası hukuka uygun
BM kendine bekleneni vermekten aciz
Dünya Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek
Dünya

Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek

Myanmar'da askeri yönetim, darbenin ardından iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğini yaptığı, Ulusal Demokrasi Birliği partisinin feshedileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:03:00 -
Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek

Darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonunun (UEC) bugün parti liderleriyle düzenlediği toplantıda, Kasım 2020 genel seçimlerindeki hile iddiaları gündeme getirildi.

Toplantıya, 53 parti lideri katılırken askeri yönetimi tanımayan 38 siyasi parti ise yer almadı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan UEC Başkanı Thein Soe, 2020 seçimlerindeki hile iddialarına karıştığı gerekçesiyle Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin feshedileceğini ve parti liderlerinin "vatan haini" olarak yaftalanacağını kaydetti.

Soe, NLD'nin ne zaman feshedileceğine dair detay vermedi.

Seçimlerde hile iddiaları

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Suu Çii'nin partisi NLD, mecliste 238 ve senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 810 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada
Gündem

Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada

Türkiye'nin Kürecik Üssü'nü kapaması durumunda, savaş suçu işleyen İsrail'in balistik füzelere karşı korunması kalmayacak. Türkiye'nin, üssü..
Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri
Dünya

Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri

Şeyh Cerrah Mahallesi'ni işgal etmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'e karşı oluşan öfke patlaması Gazze'den füzelerin..
Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu
Spor

Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu

Belçika Ligi'nde Club Brugge, Şampiyonluk Grubu'nun bitimine 1 maç kala şampiyon oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay