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MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya’da başladı

Ülkemizin önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek’te başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:51
MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya’da başladı

Ülkemizin önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek’te başladı. Şampiyonanın ilk raundunda erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko ve İngiliz golfçü Oliver Claireaux 70’er (-2) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva ile Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 69’ar (-3) vuruşla birinciliği paylaştılar.


Türkiye Golf Federasyonu’nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18. gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılıyor.


Turnuva son üç yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının Ocak ayında kaybettiğimiz ve ülkemizde golfün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum işadamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenleniyor.


Titanic Golf Sahası’nda oynanan turnuvada 11 ülkeden 56 oyuncu sahaya çıktı. Şampiyonada on biri kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.


Oynanan şampiyonanın ilk raundunun sonunda erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko ve İngiliz golfçü Oliver Claireaux 70’er (-2) vuruşla birinciliği paylaşırken, Danimarkalı Kasper Nyland 71 (-1) vuruşla ikinci, Malta’dan Andy Borg, Rusya’dan Egor Zotov, Almanya’dan Lukas Kahl ile Hırvatistan’dan Lucas Buerk 72’şer (par) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.


Kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva ile Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 69’ar (-3) vuruşla birinciliği paylaşırken, Almanya’dan İra Christina Wirth 76 (+4) vuruşla ikinci, milli sporcularımızdan Ayşe Demir ve Rus golfçü Ekaterina Petrova 77’şer (+5) vuruşla üçüncü basamakta bulunuyor.


MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 15 Eylül Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:51
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