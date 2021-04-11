Muzlu kolay magnolia tatlısı tarifi nasıl yapılır? Pratik muzlu bisküvili magnolia tatlısı
Bisküvi ve çeşitli meyvelerle hazırlanan muhallebi tatlısı olan magnolia son yıllarda ülkemizde oldukça yaygın olarak tercih ediliyor. Hem hafif hem de oldukça pratik hazırlanan magnolianın muzlu olan en çok tercih edilenlerden. Peki, muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte en pratik hali ile nefis muzlu magnolia tatlısı tarifi...
Magnolia tatlısı dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile tatlı tarifleri arayışına giren kişiler için nefis muzlu magnolia tatlı tarifi haberimizde...
Muzlu magnolia nasıl yapılır?
Malzemeler
2-3 adet muz
3 yemek kaşığı krema
5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 paket fındıklı bisküvi
Yapılışı
Muzlu magnolia yapımı için öncelikle muzları soyup dilimleyin.
Bisküvileri mutfak robotunda incecik çekin.
Un, şeker, nişasta, yumurta, süt ve kremayı derin bir tencerede bir araya getirin ve karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvamı alan sütlü karışıma vanilyayı ilave edin ve karıştırın.
Kaselerin ya da küçük kavanozların tabanına robotta çektiğiniz bisküvilerden 1 yemek kaşığı kadar koyun.
Üzerine muz dilimlerini yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.
Muz dilimlerini kavanozun iç yüzeyine yerleştirin.
Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve muz dilimleriyle süsleyin.
Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…