Muzlu kolay magnolia tatlısı tarifi nasıl yapılır? Pratik muzlu bisküvili magnolia tatlısı

Bisküvi ve çeşitli meyvelerle hazırlanan muhallebi tatlısı olan magnolia son yıllarda ülkemizde oldukça yaygın olarak tercih ediliyor. Hem hafif hem de oldukça pratik hazırlanan magnolianın muzlu olan en çok tercih edilenlerden. Peki, muzlu magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte en pratik hali ile nefis muzlu magnolia tatlısı tarifi...