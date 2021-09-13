  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti
Katar ile Fransa arasında Afganistan görüşmesi
AB'den Van'a ziyaret
Okul çağındaki çocuklarda risk yok denecek kadar az!
Kadın - Aile Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek
Kadın - Aile

Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek

Muzlu kek pratik tarif | Çayın ya da kahvenin yanına leziz bir kek tarifi arayanlar 'Kahveli kek olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, muzlu kek nasıl yapılıyor? Kahveli muzlu kek yapılışı | Denenmiş tam ölçülü muzlu kek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-09-13 16:19:00 -
Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek

Kahve ya da çayın yanında kim sıcacık bir dilim keke ‘hayır’ diyebilir. Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek, pratik bir kek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, muzlu kahveli kek tarifi…

Tam ölçülü muzlu kahveli kek

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 3-4 su bardağı şeker
  • 3/4 su bardağı sıvı yağ
  • 1 bardak süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 su bardağı un
  • 1 adet muz
  • Yarım su bardağı damla çikolata
  • 3 tatlı kaşığı granül kahve

Muzlu kahveli kek nasıl yapılır?

Geniş bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Yumurtanın içerisine şekeri ilave edin ve iyice çırpın.

Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.

Kahveyi de ekleyip çırpmaya devam edin.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin.

Kıvam alan hamurun içerisine damla çikolata ve küçük küçük dilimlediğiniz muzu ekleyin.

Hamuru fazla karıştırmayın ve kek kalıbına boşaltın.

Keki önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kekik pişip pişmediğini bıçak ya da kürdanla kontrol edebilirsiniz.

Kekin üzerine kürdanı sapladığınızda, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay