Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek
Muzlu kek pratik tarif | Çayın ya da kahvenin yanına leziz bir kek tarifi arayanlar 'Kahveli kek olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, muzlu kek nasıl yapılıyor? Kahveli muzlu kek yapılışı | Denenmiş tam ölçülü muzlu kek tarifi
Kahve ya da çayın yanında kim sıcacık bir dilim keke ‘hayır’ diyebilir. Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek, pratik bir kek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, muzlu kahveli kek tarifi…
Tam ölçülü muzlu kahveli kek
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 3-4 su bardağı şeker
- 3/4 su bardağı sıvı yağ
- 1 bardak süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 su bardağı un
- 1 adet muz
- Yarım su bardağı damla çikolata
- 3 tatlı kaşığı granül kahve
Muzlu kahveli kek nasıl yapılır?
Geniş bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Yumurtanın içerisine şekeri ilave edin ve iyice çırpın.
Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.
Kahveyi de ekleyip çırpmaya devam edin.
Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin.
Kıvam alan hamurun içerisine damla çikolata ve küçük küçük dilimlediğiniz muzu ekleyin.
Hamuru fazla karıştırmayın ve kek kalıbına boşaltın.
Keki önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
Kekik pişip pişmediğini bıçak ya da kürdanla kontrol edebilirsiniz.
Kekin üzerine kürdanı sapladığınızda, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
Afiyet olsun.