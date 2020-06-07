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Aktüel

Müzisyenlerden maskeli ve sosyal mesafeli düğün talebi

Adana’da müzisyenler korona virüs nedeniyle ara verilen düğünlerin maskeli ve sosyal mesafeli olarak başlaması talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:55:47 -
Müzisyenlerden maskeli ve sosyal mesafeli düğün talebi

Adana’da müzisyenler korona virüs nedeniyle ara verilen düğünlerin maskeli ve sosyal mesafeli olarak başlaması talebinde bulundu.


Türkiye’de 11 Mart günü ilk yeni tip korona virüs vakasının görülmesinin ardından virüsün bulaşma tehlikesi nedeniyle düğünlere ve birçok toplu yapılan çalışmalara son verildi. 1 Haziran günü ise bu yasakların birçoğu kaldırılarak sosyal mesafeli ve maskeli yeni normalleşme başladı. Ancak yeni normalleşme kapsamında açık havada ya da salonlarda düğün yapılmasına izin verilmedi.


Bugün Adana’da Atatürk Parkı’nda toplanan müzisyenler tek geçim kaynaklarının düğün olduğunu söyleyerek düğünlerin başlamasını istedi.


Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyona Adana İl Başkanı Abdurrahman Dursun, hükümetin yeni tipi korona virüsle iyi mücadele ettiğini belirterek, "Müzisyenler olarak biz de bu mücadeleye destek verip kısıtlamalara tamamen uyduk. Ancak müzisyenlerin tek geçim kaynağı düğünler. Biz virüsün azaldığı bugünlerde düğünlerin yeniden başlamasını istiyoruz. Düğünlerde de biz maske ve sosyal mesafe kuralına uyarız" dedi.


Açıklamanın ardından müzisyenler dağıldı.

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