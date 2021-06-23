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Yaşam Müzik yasağı kalktı mı? 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı?
Yaşam

Müzik yasağı kalktı mı? 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı?

Müzik yasağı kararı iptal mi? 1 Temmuz itibariyle ülkemizde pek çok kısıtlama kalkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece 00.00’dan sonra müzik yasağının olacağını ifade etti. Son yaşanan gelişmelerin ardından pek çok kişi, “Müzik yasağı iptal mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Müzik yasağı kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:25:00 -
Müzik yasağı kalktı mı? 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre daha gece 00.00’dan sonra müzik yasağı uygulanacağını ifade etmişti. Peki, müzik yasağı iptal mi?

Müzik yasağı kalktı mı? 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından müzik yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00’a çekiyoruz, kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Turizm sektörü bu kararın iptal edilmesi yönünde taleplerini dile getirdi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyledi. Demirer, “Müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi" dedi.

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