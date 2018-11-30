Müzik uğruna sağır olmayın

Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. “0” desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. 180 dB ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür.

Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. Bu şu anlama gelir. 20 dB, 10 dB’den 10 kat daha şiddetlidir. 30 dB, 10 desibelden 100 kat daha şiddetlidir.

Yaklaşık ses seviyesi (dB)

0 dB İnsan kulağının duyabileceği en düşük ses olarak belirlenmiştir.

30 dB Fısıltı, sessiz konuşma

60 dB Normal konuşma, dikiş makinası

90 dB ağır vasıta trafiğinin sesidir ki insan günlük azami 8 saat maruz kalmalıdır..

100 dB elektrikli testere, asfalt delme makinası.. Buna korunmasız olarak günde ancak iki saat maruz kalınabilinir..

115 dB Yüksek sesli roket veya rock konserlerindeki ses şiddetidir. Bu şiddetteki seslere günde maksimum 15 dakika maruz kalınabilir..

140 Silah sesi, jet motorunun sesidir. Bu da korunmasız kulaklarda ağrı oluşturur. Kulak korunmadan bu sese izin verilmez..

Hekimler 85 desibel üzerindeki sese sürekli maruz kalmanın tehlikeli olabileceğinde hemfikirdir.

Yüksek şiddette sese ne kadar uzun süre maruz kalırsanız, işitmenizde o kadar fazla hasar oluşur. Aynı zamanda ses kaynağına ne kadar yakın olursanız o kadar fazla etkilenirsiniz.

Her silah sesi, yakındaki kişilerin işitmesinde hasar meydana getirebilir. Uzun namlulu silahlar ve top daha şiddetli ses çıkardıkları için en kötüleridir. Fakat oyuncak silahlar bile şayet yakınsanız işitmenizde hasar meydana getirebilirler.



Son zamanlarda gençlerde yapılan araştırmalar önemli ölçüde alarm vermektedir.

Gürültüye maruz kalındıktan sonra ortaya çıkan kulak çınlaması çoğunlukla kalıcıdır. Bazı kişilerin, yüksek ses karşısında endişe ve hassasiyeti artabilir, nabız ve kan basıncında artış olabilir veya mide asit salgısında artış görülebilir.

“Yüksek gürültü” ayrıca iş ortamında dikkati dağıtarak verimi düşürebilir.

Şayet çok gürültülü bir ortamda çalışıyorsanız, işitme koruyucuları kullanmalısınız. Ayrıca çok gürültülü bir alet veya silah kullanırken de kullanmalısınız.

İşyerinde günde sekiz saatten fazla 85 dB veya yukarısında gürültüye izin verilmemelidir. Çalıştığınız yerde ortalama ses şiddeti sekiz saat süre ile 90 dB’den yüksek ise işitme koruyucuları kullanmalısınız.

Tam uygulanan kulak tıkaçları ve kulaklıklar sesin şiddetini 15 ile 30dB kadar azaltırlar.

Müzik uğruna sağır olma!

Akustik travma, işitme kaybının sık görülen bir türüdür. Son yıllarda özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Oysa bu durum ekseriyetle kulağa gelen bir darbe veya patlama sonunda hava basıncı çok fazla aniden değişir. Bu da kulağın hassas kemiklerine ve mekanizmasına zarar verir. Ayrıca yüksek makine sesini ve aşırı yüksek müzik sesini uzun zaman dinlemek durumunda kalanlarda da görülür. Gençler arasında işte bu son sebepten dolayı yaygınlaşmakta. Gençler, aşırı yüksek volümde müzik dinleme uğruna kulaklarını heba ediyorlar.

Akustik travma ile oluşan işitme kaybının belirtileri kulak çınlamaları ile başlıyor.

Yakındaki bir patlamadan ya da kulağa gelen bir darbeden sonra meydana gelen işitme kaybı sık görülen bir durumdur. Kısmi sağırlığa, yüksek perdeli bir kulak çınlaması da eşlik edebilir.

Doktorunuz bir dizi test yaparak, hangi tipte bir işitme kaybı olduğunu belirleyecektir.

Tedavi

Travmanın sebep olduğu ağır işitme kaybının etkili tek tedavisi işitme aletleridir. Bazı yöntemler de kısmi sağırlığa uyum sağlamayı kolaylaştırabilir. Bunlar arasında yüz ifadesine dikkat etmek ve dudak okumak bulunmaktadır.



Elbette genç yaşta böyle bir duruma düşmemek için en evvel yanlış tutkulardan vazgeçmek, yüksek desibelli ses ortamlarından uzak durmak gerekiyor.

Öte yandan zevkine değil eğer yüksek seslerin varoldoğu bir işyerinde ekmeğinizi kazanma çabası veriyorsanız, özel olarak yapılmış kulaklık kullanın. Aslında bu, işverenin iş güvenliği açısından alması gereken önlemdir. Bunlar aşağı yukarı tüm gürültüyü keser ve takan kimse diğer kimselerle iletişim kurabilsin diye bunlara mikrofon ve alıcı yerleştirilebilir.