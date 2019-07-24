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Müzik bölümü yetenek sınavı tarihleri 2019

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24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
Müzik bölümü yetenek sınavı tarihleri 2019

Müzik öğretmenliği yetenek sınavı 2019, 2019 2020 yetenek sınavları tarihleri, yetenek sınavı tarihleri 2019, müzik öğretmenliği yetenek sınavı 2019, müzik öğretmenliği yetenek sınavı 2019-2020, özel yetenek sınavları, güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü başvuruları ne zaman yapılacak? Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü başvuru şartları neler? Gaziosmanpaşa Üniversitesi özel yetenek sınav başvuruları.

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ÖZEL YETENEK SINAVI ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci adaylarının başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Özel yetenek sınavı başvuru koşulları neler?

Türk Müziği Programına başvurabilmek için adayların 2019 TYT’ ye girmiş olmaları zorunludur. Adayların başvurusu için 2019 TYT puanlarının 150 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2019 TYT puanlarından en az 100 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi başvuruları

Ön kayıt sonrasında sınava gelirken getirilmesi gereken belgeler, ön kayıt başvuru ekranının sonunda maddeler halinde belirtilmiştir. İlan edilen gün ve saatlerde sınava girmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınav hakkını kaybederler. Online başvuru dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

Malatya İnönü Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 | Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru tarihi

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Sakarya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Hacettepe besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  1. Müzik bölümü yetenek sınavı tarihleri
  2. tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi özel yetenek sınavı başvuru tarihi
  3. besyo taban puanları 2019

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