Müzik bölümü yetenek sınavı tarihleri 2019

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Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ÖZEL YETENEK SINAVI ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci adaylarının başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Özel yetenek sınavı başvuru koşulları neler?

Türk Müziği Programına başvurabilmek için adayların 2019 TYT’ ye girmiş olmaları zorunludur. Adayların başvurusu için 2019 TYT puanlarının 150 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2019 TYT puanlarından en az 100 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi başvuruları

Ön kayıt sonrasında sınava gelirken getirilmesi gereken belgeler, ön kayıt başvuru ekranının sonunda maddeler halinde belirtilmiştir. İlan edilen gün ve saatlerde sınava girmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınav hakkını kaybederler. Online başvuru dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

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