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Sağlık Muz kabuğunun faydaları nelerdir?
Sağlık

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Muz, ülkemizde de yetişebilen bir meyve türüdür. Dört mevsim keyifle tüketilen muz oldukça önemli vitamin ve mineral kaynağı deposudur. Muzun kendisinin faydalı olduğu gibi kabuğu da insan vücuduna faydalıdır. Peki, Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:47:00 -
Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Muz hem yaz hem de kış aylarında tüketilen ve çok sevilen tatlı meyvelerden biridir. Genellikle tatlılarda sıkça kullanılan muzun kabuğu da kendisi kadar önemlidir. Eğer muzun kabuğunu çöpe atıyorsanız haberimizi okuduktan sonra atmak istemeyecekseniz. İşte merak edilen haberin devamı…

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

1- Kıymık batmasına iyi gelir ve çözüm sağlar.

2- Baş ağrısını giderme konusunda yardımcı olur.

3- Sedef hastalığına karşı koruma sağlar.

4- Ayakkabıları temizleyip parlak hale getirir.

5-İltihap önleyici bir etkiye sahiptir.

6- Mikroplarla savaşmak suretiyle oluşumunu engeller.

7- Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarının önüne geçer.

8- Pürüzsüz, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olma imkanı verir.

9- Diş lekelerini yok eder ve dişlerin daha beyaz olmasını sağlar.

10- Siyah noktaları ve cilt lekelerini önler.

11- Göz altı torbaları ile şişkinlikleri giderir.

12- Böcek ya da sivrisinek ısırıkları karşısında, kaşıntı ve kızarıklığı giderir.

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