Muud’dan ‘Eşlik Et’ özelliği

Bu özellikle dinleyiciler, şarkıları platformun geniş müzik kütüphanesinden seçebiliyor. Emir Can İğrek’in Parti İptal albümü, Muud’da da en çok dinlenen yerli albüm olarak zirveye adını yazdırdı. Albümün en sevilen parçalarından hikâyesiyle gündem olan Ali Cabbar şarkısı, temmuz ayında en çok dinlenen single oldu. Dinleyiciler, viral olan Ali Cabbar şarkısını Muud’un ‘Eşlik Et’ özelliğiyle hem dinleyebiliyor hem de sözlerini çalma ekranından takip edebiliyor. Platformda temmuz ayında yabancı sanatçılar listesinde Taylor Swift birinci oldu. Geçen ay en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd’ın The Highlights parçası ilk sırada yer alırken, will.i.am & Britney Spears’ın parçası Mind Your Busıness yabancı single kategorisinde zirveye oturdu.