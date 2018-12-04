0553 313 94 23

Mutsuzluk kireçlenme yapıyor

Evindeveya işinde mutsuzluk da sebepler arasında...

04 Aralık 2018 Salı 22:17
Mutsuzluk kireçlenme yapıyor

Boyun kireçlenmesi, boyun omurlarının ve aralarında bulunan disk yapılarının yıpranması sonucu ortaya çıkan bir durum. Genellikle yaşlılıkta ortaya çıkıyor ama evinde veya iş yerinde mutsuz olanlarda da sık sık görülüyor.

Meydana gelen yıpranmalar, omuriliğin geçtiği kanalı veya omurlar arasından çıkan sinirlerin geçtiği kanalları daraltarak sinirlerde bası oluşturuyorlar. Bu basıya bağlı olarak boyunda ve kollarda hatta parmak eklemlerinde ağrı ve uyuşma meydana geliyor.

Şikayetler genellikle 40-50 yaşlar arasında ortaya çıkıyor ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor.

Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık, boyun kaslarında gerginlik en sık görülen şikayetler. Ağrı özellikle boyun hareketleriyle artan, dinlenince azalan bir nitelikte.

Bunların dışında baş ağrısı da gelişebiliyor.

Boyun kireçlenmesinde sinir basısına bağlı olarak kol ağrısı, uyuşma, kas güçsüzlüğü ve duyu kusurları olabiliyor.

Boyun ağrısı omuzlara ve sırta yayılabiliyor. Ağrı süresi uzadıkça; uyku bozukluğu, depresyon şikayetleriyle karakterize kronik ağrı sendromu denilen tablo gelişiyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Monoton iş hayatı hastalığı olarak bilinen boyun kireçlenmesinin tedavisi mümkün. Boyun kireçlenmesinde öncelikle ilaç tedavisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında sıcak, soğuk tedavileri, elektrik tedavisiyle kas spazmı ve kola yayılan ağrının azaltılması sağlanıyor.

Boyuna yapılan çekmeler kola yayılan ağrının azaltılmasında kullanılıyor. Ağrı kontrole alındıktan sonra boyun kaslarını kuvvetlendirici, duruşu düzeltmeye yönelik egzersiz programlarına başlanıyor.

Doğrudan eklemlere ilaç uygulamaları ve sinir köküne yönelik enjeksiyonlar, uygulanan diğer tedavi yöntemlerini oluşturuyor.

Cerrahi tedavi, omurilik basısı, sinir kökü basısı veya omuriliği besleyen atardamarlara olan basıları ortadan kaldırmak gerektiğinde uygulanıyor..

Hekimler bir sıkıntısı olsun olmasın herkese bir tedbir olarak ortopedik yastıkla yatmaya alışmalarını öğütlüyor.

Kimler risk altında?

İleri yaştakiler,

fiziksel olarak ağır işlerde çalışanlar,

ağır kaldıranlar,

titreşimli aletleri kullananlar,

uzun süre aynı pozisyonda çalışanlar,

işinden memnun olmayanlar,

evliliklerinde mutsuzlar,

monoton iş

hayatı olanlar,

kilolu kişiler,

ciddi omurga eğrilikleri olanlar.

Normal disk yastığı

Hasarlı disk yastığı

Şişkin disk yastığı

Fıtıklaşmış disk yastığı

Bunların hepsi veya biri, birkaçı olabilir

Yıpranmış boyun omurları ve disk yastıkları

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:17
  1. Ağrı
  2. boyun kireçlenmesi
  3. boyun kireçlenmesi sebepleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin 60 gün süre verdiği Rusya'dan cevap gecikmedi: Hükümlere uyuyoruz ve ABD bunu biliyor
    1. ABD'nin 60 gün süre verdiği Rusya'dan..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. En çok mikrop barındıran şey: Bulaşık..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Maçın ardından
    6. ABD mühlet verdi: Rusya'nın 60 günü var
    7. Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
    8. "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Cihat Aşkın’a..
    9. Bu habere dikkat! Çocuğunuzun odasını..
    10. FETÖ sanığı yastıkta bulunan 442 bin..
    11. Masa tenisi: 2019 Erkekler Avrupa..
    12. Kaşıntıyı kesmek için..
    13. İran'dan İngiltere ve Fransa'ya tepki
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. New York Fed Başkanı'ndan kritik faiz..
    16. Çamaşırların sarılığını gidermek için...
    17. Avrupa Koleji yüksek lisans burs..
    18. Göztepe, deplasmanda Nazilli..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Napoli, Koulibaly için gelen 91 milyon..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz