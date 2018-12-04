Mutsuzluk kireçlenme yapıyor

Boyun kireçlenmesi, boyun omurlarının ve aralarında bulunan disk yapılarının yıpranması sonucu ortaya çıkan bir durum. Genellikle yaşlılıkta ortaya çıkıyor ama evinde veya iş yerinde mutsuz olanlarda da sık sık görülüyor.

Meydana gelen yıpranmalar, omuriliğin geçtiği kanalı veya omurlar arasından çıkan sinirlerin geçtiği kanalları daraltarak sinirlerde bası oluşturuyorlar. Bu basıya bağlı olarak boyunda ve kollarda hatta parmak eklemlerinde ağrı ve uyuşma meydana geliyor.

Şikayetler genellikle 40-50 yaşlar arasında ortaya çıkıyor ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor.

Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık, boyun kaslarında gerginlik en sık görülen şikayetler. Ağrı özellikle boyun hareketleriyle artan, dinlenince azalan bir nitelikte.

Bunların dışında baş ağrısı da gelişebiliyor.

Boyun kireçlenmesinde sinir basısına bağlı olarak kol ağrısı, uyuşma, kas güçsüzlüğü ve duyu kusurları olabiliyor.

Boyun ağrısı omuzlara ve sırta yayılabiliyor. Ağrı süresi uzadıkça; uyku bozukluğu, depresyon şikayetleriyle karakterize kronik ağrı sendromu denilen tablo gelişiyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Monoton iş hayatı hastalığı olarak bilinen boyun kireçlenmesinin tedavisi mümkün. Boyun kireçlenmesinde öncelikle ilaç tedavisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.



Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında sıcak, soğuk tedavileri, elektrik tedavisiyle kas spazmı ve kola yayılan ağrının azaltılması sağlanıyor.

Boyuna yapılan çekmeler kola yayılan ağrının azaltılmasında kullanılıyor. Ağrı kontrole alındıktan sonra boyun kaslarını kuvvetlendirici, duruşu düzeltmeye yönelik egzersiz programlarına başlanıyor.

Doğrudan eklemlere ilaç uygulamaları ve sinir köküne yönelik enjeksiyonlar, uygulanan diğer tedavi yöntemlerini oluşturuyor.



Cerrahi tedavi, omurilik basısı, sinir kökü basısı veya omuriliği besleyen atardamarlara olan basıları ortadan kaldırmak gerektiğinde uygulanıyor..

Hekimler bir sıkıntısı olsun olmasın herkese bir tedbir olarak ortopedik yastıkla yatmaya alışmalarını öğütlüyor.

Kimler risk altında?

İleri yaştakiler,

fiziksel olarak ağır işlerde çalışanlar,

ağır kaldıranlar,

titreşimli aletleri kullananlar,

uzun süre aynı pozisyonda çalışanlar,

işinden memnun olmayanlar,

evliliklerinde mutsuzlar,

monoton iş

hayatı olanlar,

kilolu kişiler,

ciddi omurga eğrilikleri olanlar.

Normal disk yastığı

Hasarlı disk yastığı

Şişkin disk yastığı

Fıtıklaşmış disk yastığı

Bunların hepsi veya biri, birkaçı olabilir

Yıpranmış boyun omurları ve disk yastıkları