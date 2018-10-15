0553 313 94 23

Mutsuz evlilik felakettir...

Aynı çatı altında yalnız kalmayın

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
Mutsuz evlilik felakettir...

Gazeteler, televizyon haberleri “karşılıklı birbirini tüketen karı koca”nın aynı çatı altında yaşadığı faciaları anlatıp duruyor. Evet gerçekten bir çatı altında yaşayıp da mutsuz olmak, birbiriyle didişmek, karı kocanın birbirini tüketmesinden başka anlam taşımaz. O aile, bütün fertlerine dünyayı zindan eder.

● Her ferdin sağlığı bozulur.

● Herkes gergin, herkes zihnen ve bedenen çökmüş durumdadır.

Herkes derken tabii sadece karı kocayı değil; varsa çocukları, hatta durumdan haberdar olan yakınları da kastediyoruz.
Çocukların sağlıklı ve dengeli gelişmeleri için aile ortamı şarttır. Ailedeki geçimsizlikten en büyük zararı çocuklar görecektir.

● Mutlu bir evlilik için kuşkusuz baştan yanlış yapmamak gerekir. Günümüz gençleri birbirlerini tanıdıklarını, sevdalandıklarını zannedip evleniyorlar. Sonra maalesef birçoğu kısa süre sonra boşanma raddesine geliyorlar. Fakat onlardan çok çok daha fazlası, “yüreğine taş basıp” hüsranına katlanmaya çabalıyor.

● Böyleleri “keşke ana-babamın dediğini dinleseydim..” diye hayıflanırlar. Ve dikkat edin böyleleri yetişkin çocuklarına, yakınlarının çocuklarına “..aman evladım.. aman oğlum.. aman kızım..” diye nasihat etmeye yol göstermeye çalışırlar. İsterler ki kendi yaşadıkları acıyı onlar çekmesin!

Fakat, gençlik “pembe bir dünya”.. Gerçekleri görmek, yaşanmış tecrübelerden istifade edebilmek şuuru o çağda gerçekten ender insanda bulunur.

Yine de eğer yanlış giden bir şeyler varsa evlilikte;

● Eşler birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi denemelidir. Eşini kendine benzetmek boş hayaldir. Aile içinde “karakter mühendisliği” yapmak fayda vermez. Hele sertlikle..

● Eşler birbirleriyle dost ve arkadaş olmayı hedeflemelidir. Birbirlerine daha çok zaman ayırırlarsa başarabilirler bunu. Birbirlerinin "en yakın dostu" olabilirler.

● Her şeye rağmen sofrayı terk etmeyin. Sofranızın başında mutlaka birlikte olun. Sofranıza küsmeyin. O sofrada aile bağlarını yeniden güçlendirmenin çabasını sarf edin.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
  1. mutsuz evlilik
  2. evlilikte sorun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    1. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    2. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    3. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    4. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    5. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    6. Almanya'da rehine krizi!
    7. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    8. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    9. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    10. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    11. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    12. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    13. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    14. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    15. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    16. Bu işbirliği dijital zekâ için
    17. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    18. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    19. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    20. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?