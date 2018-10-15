Mutluluk hormonu için...

Bu madde 'rahatlık, mutluluk hisleriyle bağlantılı önemli bir sinir iletkeni. Mutluluk duygusuna etki ediyor. Öyle ki kandaki serotoninin düşük olması, depresyon sebebi olarak kabul görüyor. Ve bu serotin bol miktarda balık yağında bulunuyor.

Balık yağının pek çok faydası biliniyordu ama, doğrusu bu özelliği tam bir süpriz oldu. Yapılan araştırmalar, Omega-3 yağının yetersizliği ile kandaki serotonin seviyesinin düşük olması arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Omega-3 adeta balık yağı ile özdeş. Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya gibi Omega-3 yağının az tüketildiği ülkelerde depresyon oranı yüzde 5 iken Japonya ve Tayvan gibi yüksek düzeyde Omega-3'ün tüketildiği ülkelerde bu oran yüzde 1 civarında bulunmuş.



Amerika'da 44 kişi üzerinde yapılan araştırma, günde 100 miligram balık yağı alımının 4 ay sonra depresyonu azalttığını ortaya koymuş. Bir başka araştırmaya göre ise, Omega-3 yağındaki Dha adlı bir maddenin beyin sıvısındaki serotonin seviyesine katkıda bulunduğu saptanmış.

Balık yağının çocuk zekasının gelişimi ve göz sağlığı ile ilgili olarak da çok faydası var.

Öte yandan Amerika'daki Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. C.Patrick Burns'in yaptığı araştırmaya göre balık yağı ve balık yağı ürünleri tüketen kanser hastaları, daha az kilo kaybediyor ve kaslarını daha iyi koruyabiliyor. Omega 3 yağ asidi vücudun direncini artırıyor ve yağ yakımını da yavaşlatıyor.