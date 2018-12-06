THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mutluluk birlikte mutfağa girmekte

Kanada'da bulunan Western Ontario Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre uzun soluklu evliliklerin sırrı yemek-bulaşık işini paylaşmakta yatıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
Mutluluk birlikte mutfağa girmekte


Araştırmaya göre özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve ev işlerini birlikte yapan çiftler, birinin evin ekmeğini getirdiği, diğerinin evde kalıp ev işleriyle ilgilendiği çiftlere nazaran çok daha mutlu.

Sonuçlar çiftlerden hiçbirinin temizlikten çocuk bakımına, ev işlerinde yüzde 60'tan fazla paya sahip olmamasının mutluluğa büyük katkısı olduğunu gösteriyor.

Araştırma dahilinde 50 bin yetişkin, hayatları ve işleri hakkındaki soruları cevapladı. En mutlu evlilikler ise ev işleri yapma açısından birbirlerine yardımcı olanlar çıktı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
  1. mutfakta eşlere yardım
  2. mutlu evliliğin sırrı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı son noktayı koydu
    1. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    2. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    3. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    4. Galatasaray'ın cezaları onandı
    5. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    7. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    8. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    11. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    12. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    13. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    14. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    15. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    16. ABD'de özel sektör istihdamı..
    17. Öksürsen bel fıtığı!
    18. Kocaeli'de DEAŞ davası
    19. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
    20. Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi..
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı