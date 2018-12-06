Mutluluk birlikte mutfağa girmekte



Araştırmaya göre özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve ev işlerini birlikte yapan çiftler, birinin evin ekmeğini getirdiği, diğerinin evde kalıp ev işleriyle ilgilendiği çiftlere nazaran çok daha mutlu.



Sonuçlar çiftlerden hiçbirinin temizlikten çocuk bakımına, ev işlerinde yüzde 60'tan fazla paya sahip olmamasının mutluluğa büyük katkısı olduğunu gösteriyor.

Araştırma dahilinde 50 bin yetişkin, hayatları ve işleri hakkındaki soruları cevapladı. En mutlu evlilikler ise ev işleri yapma açısından birbirlerine yardımcı olanlar çıktı.