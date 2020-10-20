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Aktüel Mutluluğu toprakla uğraşmakta buldu
Aktüel

Mutluluğu toprakla uğraşmakta buldu

İstanbul'da pazarlama firmalarında çalışırken şehrin yoğunluğu ve iş stresinden kurtulmak isteyen 32 yaşındaki Mehmet Karaöz, memleketi Antalya'da kiraladığı serada aloe vera bitkisi üreterek işinin patronu oldu - Mehmet Karaöz: - "İşi öğrenmek için çevredeki çiftçilerin karşısına spor ayakkabı ve şortumla çıktığımda bana gülüyorlardı" - "İstanbul'un yoğun hayatı içinde çok yoruldum, toprakla uğraşmak beni mutlu etti. Burada da çok çalışıyorum ama hayatın koşuşturması içinde kaybolmuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:13:04 -
Mutluluğu toprakla uğraşmakta buldu

ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - İstanbul'da üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda çalışan Mehmet Karaöz, şehrin yoğunluğu ve iş stresinden kurtulmak için döndüğü memleketi Antalya'da, mutluluğu toprakla uğraşmakta buldu.

Antalya'da çiftçilik yapan ailede büyüyen 32 yaşındaki Karaöz, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşti.

Üniversiteyi bitirdikten sonra gıda ve dijital pazarlama firmalarında 5 yıl çalışan Karaöz, kentin yoğunluğu ve iş stresinden kurtulmak için memleketi Antalya'ya döndü.

Burada çiftçilik yapmak isteyen Karaöz, çevresindekilerin "Üniversite mezunusun. Çiftçilik zor iş. Kendi işini yap." sözlerine aldırış etmeden, Kepez ilçesinde 2 dönümde kurulu serayı kiraladı.

Yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimler sonrası serasına "aloe vera" bitkisi eken Karaöz, kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Toprakla uğraşmak terapi gibi geldi

Karaöz, AA muhabirine, hayallerinin peşinden gittiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.

İstanbul'daki yaşamının çok yorucu ve stresli geçtiğini belirten Karaöz, bu nedenle kendisini rahatlatacak bir meslekle uğraşmak istediğini dile getirdi.

Toprakla uğraşmanın kendisini dinlendireceğini düşündüğü için memleketine döndüğünü anlatan Karaöz, şöyle konuştu:

"İşi öğrenmek için çevredeki çiftçilerin karşısına spor ayakkabı ve şortumla çıktığımda bana gülüyorlardı. Yapamayacağımı söyleyip, motivasyonumu düşürmeye çalışıyorlardı. Azmimi gördükçe bana hak vermeye başladılar ve desteklediler. İstanbul'un yoğun hayatı içinde çok yoruldum, toprakla uğraşmak beni mutlu etti. Burada da çok çalışıyorum ama hayatın koşuşturması içinde kaybolmuyorum. Sevdiğim işi yaparak ülkem için üretmek istiyorum. Toprağa diktiğiniz bitkilerin büyüdüğünü görmek, tarif edilemez bir duygu. Bu durum bana terapi gibi geldi. İşimi ilerletmek istiyorum."

Karaöz, insanların küçümseyen gözlerle bakmalarına aldırış etmeden üretmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.




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