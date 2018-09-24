Mutlu turistler Türkiye’yi tanıtacak

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, TÜRSAB’la aybaşında bir protokol imzalandığını aktararak, bu protokol kapsamında rehberlerin “kültür turları” olarak adlandırılan uzun süreli turlara katılan yabancı turistlerin Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini videoya kaydedeceğini dile getirdi. Apalı, “Rehberlerimiz, Türkiye’den memnun bir şekilde ayrılan turistlerden izin alarak kısa videolarını çekecek. Bu videolarda mutlu turistlerin Türkiye’ye yönelik olumlu görüşlerine yer verilecek. Biz de bu videoları tüm dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayacağız” açıklamasında bulundu.