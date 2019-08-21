Mutfaktaki yanık kokusu nasıl giderilir? Mutfaktaki yanık kokusunu gidermenin yöntemleri Yanık kokusunu gidermek için çözüm önerileri

Ev hanımlarının uğraş merkezlerinden biri olan mutfakta bazen istemeden de olsa yanıklar meydana geliyor. Bu yanıkların etrafa yaydığı kötü kokuyu gidermenin pratik yollarını sizler için paylaşıyoruz.

YANIK KOKUSUYLA NASIL BAŞEDİLİR?

Mutfağınızdaki yanık kokusunu gidermenin en etkili yollarında biri su doldurduğunuz bir kabın içine soğan dilimleyin ve bırakın. Soğanın kötü kokuyu hapsetme gibi bir özelliğin vardır.

Bir diğer yöntem ise kaynattığınız sütü kapı pencere kapalı halde odanın içinde gezdirmek olacaktır.

Kahve karbonat ve mangal kömürü koyun odalara. Zira bu ürünlerin de kokuyu absorbe etmek özelliği vardır.

Sirkeli suya bulaşık süngeri koyup yanık kokusunun olduğu kısma koyabilirsiniz.

Hoş kokulu bir oda spreyi ise geçici bir çözüm olacaktır.