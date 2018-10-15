Mutfakta temizlik nasıl olmalı?

Duvar ve dolaplar için: Formika dolap ya da tezgah üstlerini temizlemek için 2 ml bitkisel kaynaklı sıvı sabun veya yeterince arap sabunu, büyük bir fincan sirke ve 2 ml zeytinyağını, 125 ml ılık suya katıp karıştırın. Dolaplara püskürtüp süngerle temizliğinizi yapın ve ıslak bezle iyice durulayın.

● Veya 2 kaşık mısır nişastası ile yarım bardak sirkeyi 4 litre suda karıştırın. Süngerle uygulayıp yumuşak bir bezle de kurulayabilirsiniz.

● Yine 4 litre sıcak suya 2 kaşık boraks karıştırabilir ve süngerle uygulayıp yumuşak bir bezle kurulamanız da olabilir.

Bulaşık makinesini temizlerken unutma, en iyisi “elma sirkesi”



Bulaşık makineleri hayata pek çok kolaylık getirmesine rağmen dikkatli olunmazsa zarar da verebiliyor. Bardakların pırıl pırıl parlamasını sağlayan parlatıcıların makinede en son olarak buhardan önce püskürtüldüğünü dolayısıyla durulamadan doğrudan kimyasal olarak vücudumuza girdiğini biliyor muydunuz? Bunu makine yetkilileri de açıklıyor zaten. Onun için kimyasal parlatıcılar yerine bitkisel parlatıcıları veya en iyisi elma sirkesi kullanabilirsiniz. Evet artık pek çok hanım bulaşık makinesinin parlatıcı gözüne sirke koyuyor, hem parlaklık sağlıyor hem de aile bireylerinin sağlığına verilecek muhtemel zararı önlüyor. Sirkenin tarihteki en etkili dezenfektan olduğunu düşünecek olursak en ideal çözümün o olduğunu anlarız. Ayrıca makinede koku olacağını düşünenler yanılıyorlar hiç koku yapmıyor.