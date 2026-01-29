Mutfakta hayrete düşüren manzara! Balığın iç organları çıkarılınca çırpınmaya başladı

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi’nde balık temizliği sırasında sıra dışı anlar yaşandı. Balık mezadından tepegöz cinsi balık satın alan Necdet Tarım, balığı eve götürdükten yaklaşık 5 saat sonra temizlemeye başladı. Tarım, balığın iç organlarını tamamen temizleyip yıkama işlemine geçtiği sırada balık aniden elinden fırladı. Tezgahın üzerine düşen balık, burada dakikalarca kuyruğunu sallayarak adeta denizde yüzer gibi hareketlerini sürdürdü. Daha sonra balık çorbası yapılmak üzere tencereye koyulan ve kaynatılmaya başlanan balık, pişirilme esnasında da hareket etmeye devam etti. Necdet Tarım, yaşanan durum üzerine hazırladığı çorbayı tüketmedi.

“Balık aniden elimden fırladı"

Mordoğan'da ikamet ettiğini ve düzenli olarak bölgedeki balık mezadını ziyaret ettiğini belirten Necdet Tarım, "Dün, daha önce hiç tecrübe etmediğim ilginç bir olay yaşadım. Mezattaki satıcılardan balık talep ettiğimde bana iskorpit önerdiler; bunun yanında, sonradan hakkında bilgi sahibi olduğum 'tepegöz' cinsi bir balık daha verdiler." dedi.

Balıkları satın aldıktan yaklaşık 5 saat sonra temizleme işlemine başladığını vurgulayan Tarım, "Balığın iç organlarını ve solungaçlarını tamamen temizleyip yıkama aşamasına geçtiğim sırada, balık aniden elimden fırladı ve canlı bir şekilde tezgahın üzerinde hareket etmeye başladı. Hayatımda ilk defa başıma gelen bu olay karşısında oldukça tedirgin oldum ve korktum." İfadelerini kullandı.

"Hazırladığım çorbayı içemedim"

Balığın gösterdiği direnci ıstakoza benzeten ve bu durumun pişirme sürecini de etkilediğini belirten Tarım, sözlerini şöyle tamamladı: "Niyetim balık çorbası yapmaktı ancak görüntülerde de görüldüğü üzere balık uzun süre canlılık belirtileri göstermeye devam etti. Yaşadığım bu olağandışı durum nedeniyle yemeği hazırlarken büyük tereddüt yaşadım. Balığı, diğer iskorpitlerle birlikte kaynayan suya attığımda dahi bir süre hareket ettiğini gözlemledim. Pişirme sonrası hareket kesilse de, hazırladığım çorbayı içemedim."

"Tepegöz balığının yaşam direnci oldukça yüksektir"

Yakaladığı balığın özellikleri hakkında detaylı bilgiler veren balıkçı Hikmet Saka ise, "Tepegöz balığının çorbası son derece lezzetli olur. Bu türün büyükleri genellikle kumlu zeminlerde yaşar. Yapısı serttir ve yöremizde 'Tepegöz' olarak adlandırılır. Yaşam direnci oldukça yüksektir, canlılığını yitirmesi uzun sürer; böylesi denk gelmiş. Ne var ki çorbası çok güzeldir." şeklinde konuştu.