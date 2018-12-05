Mutfakta enerjiden tasarruf için...

Ocakta yemek pişirmek, fırında pişirmekten daha ekonomiktir.



Pişirmede alt kısmı düz olan tencere ve tava kullanabilirsiniz. Bu, pişirme süresini kısaltır. Büyük bir ateşin üstüne küçük kap koymanın alemi yok. Enerji kaybına sebep olursunuz. Ayrıca yiyeceklerinizi ağzı açık kaplarda pişirmeyin. 3 kat daha fazla enerji tüketirsiniz.

Fırınınızda gerekli olmadığı durumlarda ön ısıtma yapmayın. Ön ısıtma yapmanız gerekiyorsa 10 dakikayı geçirmeyin. Mikrodalga fırınlarda pişirme ve ısıtma süreleri çok kısadır (pişirme 10-15 dakika, ısıtma 2-3 dakika). Klasik fırına göre yaklaşık yüzde 50-60 daha az enerji tüketerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarlar.

Yiyeceklerinizi ihtiyacınız kadar küçük parçalara bölerek pişirin veya ısıtın. Bu, pişirme sürenizi kısaltacaktır.



Yemekleri pişirirken çok fazla su kullanmayın. Yemeğin üstünü kaplayacak kadar su yeterlidir. Fazla miktarda su kullanmanız daha fazla enerji harcamanıza neden olur.

Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce çözülmesini sağlayın.