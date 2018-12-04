Mutfakta çok vakit geçiriliyor

Oturma odası ile birleşti, salonu geçti; en çok yaşanılan yer haline gelerek sadece hanımların değil bütün ev halkının zamanının geçtiği ortam oldu.

Renklerine ayrı bir önem veriliyor. Seçtiğiniz rengin yaşama heyecanınızı etkilediğini unutmayın.

Mesela büyük ve aydınlık bir mutfak için lacivert uygun seçim olabilir. Mekanınız küçükse, beyaz ya da gri gibi açık bir renkle birlikte kullanılmalıdır. Otorite ve verimliliği simgeleyen lacivert, sağlamlığı da ifade ettiği için insanlar üzerinde güven duygusu yapıyor.

Canlı tonları enerji veren turuncu da geniş alanlarda kullanılabilir. Beyaz, açık sarı, krem ve griyle uyum sağlayan turuncu; malzeme olarak ahşapla birlikte kullanıldığında hoş bir uyum oluşturur.

Kırmızının iştah artırdığı herkes tarafından biliniyor. Mutfakta belirli oranda kırmızı kullanmak enerji veriyor ancak geniş yüzeylerde rahatsız edici olabiliyor. Siyah, gri ya da beyazla eşleştirilmelidir.

Yapılan araştırmalar, mavi rengin kırmızının aksine yeme hissini azalttığını gösteriyor. Onun için mutfakta tek başına kullanılması iyi değil. Lacivert, beyaz ya da açık gri ile birlikte olursa ne alâ..

Mutfaklarda en çok tercih edilen renklerden biri sarı.. Yumuşak tonları neşe veriyor ve olumlu duygular uyandırıyor. Çelik, krom ve camla uyum sağlayan sarı; beyaz ve siyahla uyum sağlar.

Temiz görünümünden dolayı mutfaklar için en sevilen, aranan seçim kuşkusuz beyaz.. Tazelik duyguları uyandırır. Ayrıca mutfağın daha geniş algılanmasını sağlar. Fakat soğukluk hissi verdiği için mutlaka canlı renklerin takviyesine ihtiyaç duyar..

Siyah, büyük mekanları daha küçük ve gizemli hissettiren bir renktir. Mutfak dolapları siyah ise zemin ve duvar için krem ya da gri gibi çok açık tonlar seçilmelidir. Aslında siyahtan kaçınmakta yarar var desek daha doğru..