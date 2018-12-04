THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mutfakta çok vakit geçiriliyor

Mutfaklar artık evlerin en gözde, en özenilen, ferah, en ileri teknolojinin kullanılarak döşenildiği yerleri haline geldi.

04 Aralık 2018 Salı 23:20
Mutfakta çok vakit geçiriliyor

Oturma odası ile birleşti, salonu geçti; en çok yaşanılan yer haline gelerek sadece hanımların değil bütün ev halkının zamanının geçtiği ortam oldu.

Renklerine ayrı bir önem veriliyor. Seçtiğiniz rengin yaşama heyecanınızı etkilediğini unutmayın.

Mesela büyük ve aydınlık bir mutfak için lacivert uygun seçim olabilir. Mekanınız küçükse, beyaz ya da gri gibi açık bir renkle birlikte kullanılmalıdır. Otorite ve verimliliği simgeleyen lacivert, sağlamlığı da ifade ettiği için insanlar üzerinde güven duygusu yapıyor.

Canlı tonları enerji veren turuncu da geniş alanlarda kullanılabilir. Beyaz, açık sarı, krem ve griyle uyum sağlayan turuncu; malzeme olarak ahşapla birlikte kullanıldığında hoş bir uyum oluşturur.

Kırmızının iştah artırdığı herkes tarafından biliniyor. Mutfakta belirli oranda kırmızı kullanmak enerji veriyor ancak geniş yüzeylerde rahatsız edici olabiliyor. Siyah, gri ya da beyazla eşleştirilmelidir.

Yapılan araştırmalar, mavi rengin kırmızının aksine yeme hissini azalttığını gösteriyor. Onun için mutfakta tek başına kullanılması iyi değil. Lacivert, beyaz ya da açık gri ile birlikte olursa ne alâ..

Mutfaklarda en çok tercih edilen renklerden biri sarı.. Yumuşak tonları neşe veriyor ve olumlu duygular uyandırıyor. Çelik, krom ve camla uyum sağlayan sarı; beyaz ve siyahla uyum sağlar.

Temiz görünümünden dolayı mutfaklar için en sevilen, aranan seçim kuşkusuz beyaz.. Tazelik duyguları uyandırır. Ayrıca mutfağın daha geniş algılanmasını sağlar. Fakat soğukluk hissi verdiği için mutlaka canlı renklerin takviyesine ihtiyaç duyar..

Siyah, büyük mekanları daha küçük ve gizemli hissettiren bir renktir. Mutfak dolapları siyah ise zemin ve duvar için krem ya da gri gibi çok açık tonlar seçilmelidir. Aslında siyahtan kaçınmakta yarar var desek daha doğru..

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:20
  1. mutfak dekorasyonu
  2. mutfak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de kaybolan Amerikalı gazetecinin ailesi umudunu koruyor
    1. Suriye'de kaybolan Amerikalı..
    2. "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti..
    3. Mısır'dan "Katar ablukasında..
    4. Meksika'da çete çatışması: 6 ölü
    5. İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
    6. GÜNDEM ÖZETİ /5 Aralık 2018
    7. Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin..
    8. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    9. CENTCOM'da görev değişimi
    10. Etiyopya'da okul çevresinde el bombası..
    11. Endülüs kentlerinde aşırı sağ karşıtı..
    12. ABD'de Salmonella salgını
    13. Hipertansiyon çok sinsi!
    14. Maçın ardından
    15. Irak Meclisi'nde 'kaos'! Tartışma çıktı
    16. "Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah..
    17. Kendilerini göreve gitmiş gibi..
    18. Camları beyaz sirkeyle temizleyin
    19. İşten çıkarıldığı otelin para kasasını..
    20. İthal kömürlü santrallerde yeni dönem..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor